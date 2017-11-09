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Хорватия - Греция: спартаковец Пашалич остался в запасе

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Греции на первый стыковой матч за право выступить на чемпионате мира 2018 года.

Хорватия: Субашич, Стринич, Ловрен, Вида, Врсалько, Перишич, Модрич, Брозович, Ракитич, Калинич, Крамарич.

Греция: Карнезис, Пападопулос, Цавелас, Папастатопулос, Стафилидис, Манниатис, Фортунис, Циолис, Зека, Самарис, Митроглу.
Вчера, 22:08
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