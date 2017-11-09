Хорватия - Греция: спартаковец Пашалич остался в запасе

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Греции на первый стыковой матч за право выступить на чемпионате мира 2018 года.Субашич, Стринич, Ловрен, Вида, Врсалько, Перишич, Модрич, Брозович, Ракитич, Калинич, Крамарич.Карнезис, Пападопулос, Цавелас, Папастатопулос, Стафилидис, Манниатис, Фортунис, Циолис, Зека, Самарис, Митроглу.