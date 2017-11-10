Сергей Кирьяков: если аргентинцы выйдут на игру расслабленными, получить правильную информацию о возможностях нашей сборной не удастся

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков, рассказывая в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой о своих ожиданиях от товарищеского матча со сборной Аргентины, тернистый путь южноамериканской команды к чемпионату мира объяснил самоуспокоенностью футболистов в первых турах отборочного цикла, а также не исключил, что соперник не выложится на сто процентов в «Лужниках».- К предстоящему матчу повышенное внимание. Это нормально. Все-таки соперник прилетел к нам в сильнейшем составе. Это самый главный фактор. Все хотят живьем увидеть Месси и компанию, - отметил Кирьяков. - Все ждут, что увидят красивый футбол. А главное — увидят нашу сборную на фоне одной из самых лучших команд, увидят чего мы стоим.- Думаю, что проблемы, прежде всего, заключались в том, что игроки слишком спокойно себя чувствовали еще до начала отборочного цикла. Если посмотреть на состав, то, конечно же, по именам эта команда, входящая в пятерку лучших сборных мира. Поэтому они довольно-таки спокойно начали этот турнир. И, конечно, они не ожидали, что с первых туров против них все будут играть на максимуме. И, наверное, этот нюанс и повлиял на то, что в процессе возникли определенные проблемы. Видимо, все рассчитывали друг на друга, надеялись, что не один, так второй в каждом следующем матче будет брать на себя роль лидера и решать судьбу матча за счет индивидуальных действий. Как говорится, «одиннадцать звезд — это не значит звездная команда». Здесь всегда должен быть баланс. Всегда нужно бороться, биться на поле. Но в любом случае, когда аргентинские футболисты схватились за голову и собрались с духом, уже нужно было вытягивать этот отбор. И тут уже мастерство взяло свое, и сборная Аргентины в последний момент решила задачу.- Здесь очень много нюансов: все-таки матч товарищеский. Матч, по большому счету для сборной Аргентины ничего не значащий. Да, основной момент — это приехать и посмотреть страну, в которой предстоит играть на чемпионате мира и решить какие-то организационные моменты. Все зависит от того, как серьезно будут действовать игроки в этом матче. Если они настроятся и будут играть в полную силу, то, конечно, нашей сборной придется очень тяжело. У них в составе есть звезда в лице Месси. Конечно, многое будет зависеть и от него. Если же соперники будут играть расхлябанно, то матчи отборочного турнира в Южной Америке показали, что эту команду нужно и можно обыгрывать. Первые минут десять-пятнадцать покажут, увидим ли мы действительно серьезно настроенного соперника, или соперника, который приехал принять участие в товарищеском матче и не более того.Если бы мы играли со сборной Германии, я бы с уверенностью сказал бы, что у немцев будет стопроцентная самоотдача на поле. Для них не существует проходных матчей. А так как это южноамериканцы, которые могут себе позволить расслабленно играть, то пока затрудняюсь ответить на вопрос, какой матч мы можем увидеть. Надеюсь, что с первых минут соперник заведется и покажет свою силу. Нам нужно проверить нашу сборную именно на таком уровне. На фоне расслабленных аргентинцев правильной информации о возможностях сборной России тренерский штаб не получит. Если же соперники сыграют в полную силу, то здесь уже будет интересно посмотреть, где мы находимся.Еще один важный момент: все аргентинские футболисты выступают за сильные клубы. Бьются на несколько фронтов. Это отнимает много сил. Конечно, работодатели, руководители клубов, заинтересованы в том, чтобы получить игроков после матчей за сборные в хорошей физической форме. Так что я не исключаю, что в ходе игры будет много замен.- Да, он тоже из ранга топ-игроков. Другое дело, что ему не хватает стабильности, чтобы попасть с число самых лучших футболистов. Также в списке игроков выделяется Ди Мария. Хочется посмотреть и на то, как в составе сборной Аргентины проявят себя футболисты «Зенита».