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Денис Черышев: не волнуюсь, что не попадаю в состав "Вильярреала"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев рассказал, что не беспокоится по поводу непопадания в стартовый состав команды.

"Не волнуюсь по этому по поводу Я готов ко всему, что попросит выполнить на поле тренер. Готов играть и использовать свои шансы. Пребываю в очень хорошей физической форме", - цитирует Черышева Marca.
Теги: Черышев Вильярреал
Сегодня, 03:15
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