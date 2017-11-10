Георгий Джикия: с Миранчуками еще на базе "Локо" "Ролтон" вместе ели

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал об общении в национальной команде.– Я такой человек, что стараюсь общаться со всеми. На этом сборе сошлись с Игорем Смольниковым, с которым у нас много общих друзей. Есть о чем поговорить, кроме футбола. Дружу с Миранчуками, в Москве часто видимся, можем перекусить вместе.– Да, мы с ними еще на базе жили и "Ролтон" ели вместе. Есть что вспомнить. Они тоже через многое прошли. Большие молодцы! Рад, что они стали очень сильными футболистами. Я говорил Антону, что он сделал правильный выбор, когда поехал в Эстонию играть и набираться опыта. Вернулся – и стал основным игроком в "Локомотиве". Надо отдать должное Юрию Семину, что он доверяет братьям.