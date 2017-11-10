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Георгий Джикия: с Миранчуками еще на базе "Локо" "Ролтон" вместе ели

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал об общении в национальной команде.

– С кем из других клубов больше всех в сборной общаетесь?

– Я такой человек, что стараюсь общаться со всеми. На этом сборе сошлись с Игорем Смольниковым, с которым у нас много общих друзей. Есть о чем поговорить, кроме футбола. Дружу с Миранчуками, в Москве часто видимся, можем перекусить вместе.

– Еще с локомотивских времен?

– Да, мы с ними еще на базе жили и "Ролтон" ели вместе. Есть что вспомнить. Они тоже через многое прошли. Большие молодцы! Рад, что они стали очень сильными футболистами. Я говорил Антону, что он сделал правильный выбор, когда поехал в Эстонию играть и набираться опыта. Вернулся – и стал основным игроком в "Локомотиве". Надо отдать должное Юрию Семину, что он доверяет братьям.

СЭ
Теги: Джикия Сборная России
Сегодня, 07:54
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№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 08:46) #
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когда тренер доверяет, то и раскрыться легче. А то сидели бы на лавке, как раньше.
Дзюба идиот, перешёл бы в Локо хоть до ЧМ, сейчас бы нормально играл и забивал.
А то теперь сидит в Зените, пиндетьв соцсетях запретили, так и заняться нечем. Теперь ещё и ЧМ мимо него проходит.


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