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Неймар просится обратно в "Барселону"?

Нападающий "ПСЖ" Неймар недавно приезжал в расположение "Барселоны", где встретился с бывшими партнерами информирует Sport.es.

Сообщается, что во время общения бразилец задал игрокам "Барсы" вопрос: "Примите меня, если вернусь?". Каталонцы сделали вывод, что Неймар испытывает проблемы в "ПСЖ" и может вернуться в Испанию.
Теги: Неймар Барселона ПСЖ
Сегодня, 08:22
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(2)
№8 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 10:00) #
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Принять примут,а вот вернут ли 200 лямов? Большооой вопрос


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№7 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:35) #
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Болеет за:
«Ростов»
Сергеевич!
По моему в ПСЖ уже так насмотрелись на его фокусы, что готовы продать и за 25.
Регистрация: 16.05.2017
№6 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 09:34) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Вряд ли его отпустят дешевле 250 лямов.

Не важно. Он же сам привык выкупать свои контракты :))))
Регистрация: 8.02.2011
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 08:52) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Совсем припух петушок!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 08:41) #
  • +4
  •  (6)

Мудрая пословица......не плюй в колодец


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
№3 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 08:41) #
  • +4
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как бабосы грести, так первый побежал, не думая ни о чём. Теперь деньги уже получены и начинает ныть и быковать.
Гаденький человечишко, как оказалось.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 08:39) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не может, а хочет.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 08:38) #
  • +2
  •  (2)

Вряд ли его отпустят дешевле 250 лямов.
Регистрация: 26.09.2015
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