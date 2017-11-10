Неймар просится обратно в "Барселону"?

Нападающий "ПСЖ" Неймар недавно приезжал в расположение "Барселоны", где встретился с бывшими партнерами информирует Sport.es.Сообщается, что во время общения бразилец задал игрокам "Барсы" вопрос: "Примите меня, если вернусь?". Каталонцы сделали вывод, что Неймар испытывает проблемы в "ПСЖ" и может вернуться в Испанию.