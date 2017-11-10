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Лионель Месси: перед матчем с Эквадором мы чувствовали смертельный ужас

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о настроении команды на заключительный матч отборочного турнира ЧМ-2018 с национальной командой Эквадора.

Напомним, "альбиселесте" обязательно нужна была победа для сохранения шансов на участие в мировом первенстве.

"Все игроки чувствовали давление и смертельный ужас. Наша команда не использовала шансы в матчах с Перу и Венесуэлой. Мы заслуживали побед в этих встречах.

Однако мы справились со своими задачами. Если бы мы не пробились на чемпионат мира, это было бы сумасшествием", - цитирует Месси Fox Sports.
Теги: Сборная Аргентины Месси
Сегодня, 08:52
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№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:07) #
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Болеет за:
«Ростов»
Понять можно. Ужас вызывал груз ответственности.
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:02) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
..УЖАС вы бы увидели, ели Дзю вышел бы на поле..
Регистрация: 6.09.2013
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