Лионель Месси: перед матчем с Эквадором мы чувствовали смертельный ужас

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о настроении команды на заключительный матч отборочного турнира ЧМ-2018 с национальной командой Эквадора.Напомним, "альбиселесте" обязательно нужна была победа для сохранения шансов на участие в мировом первенстве."Все игроки чувствовали давление и смертельный ужас. Наша команда не использовала шансы в матчах с Перу и Венесуэлой. Мы заслуживали побед в этих встречах.Однако мы справились со своими задачами. Если бы мы не пробились на чемпионат мира, это было бы сумасшествием", - цитирует Месси Fox Sports.