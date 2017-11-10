Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игорь Семшов: игроки сборной Аргентины захотят поберечь себя

Бывший полузащитник "Динамо", "Зенита" и сборной России Игорь Семшов высказал мнение о составе национальной команды на ЧМ-2018.

"Думаю, из нынешнего состава сборной России примерно 70 процентов футболистов попадет на чемпионат мира. Все-таки никто не застрахован от травм, поэтому обойма может варьироваться. Также не стоит забывать и о физической готовности. Кто-то сейчас выглядит хорошо, но не факт, что каждому удастся сохранить подобную форму до лета. Так что сочетания могут меняться, но определенный костяк, безусловно, у тренера уже есть, и он держит его в голове.

Матчем с Аргентиной российской команде выпала честь заново открыть легендарный стадион "Лужники", который недавно был реконструирован специально к Кубку мира. Его перезапуск станет настоящим праздником для болельщиков, и футболисты постараются сделать все, чтобы его не омрачить. Здесь же сборной России предстоит сыграть и матч-открытие мирового первенства летом 2018 года.

Что касается Аргентины, то об их планах пока судить сложно. Вероятнее всего, в преддверии решающих матчей Лиги чемпионов большинство лидеров южноамериканской команды захотят поберечь силы", - передает слова Семшова "Известия".
Теги: Семшов Сборная России
Сегодня, 10:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.