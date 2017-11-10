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Александр Тарханов: от тренировки на льду у всех остались положительные эмоции

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал об отдыхе команды и о прошедшей тренировке на льду.

"Четыре дня отдыха – это достаточно, чтобы отдохнуть. Но это футболисты отдыхают, а мы работаем. Дни отдыха прошли в работе. Плюс тур был большой. "Манчестер Сити" играл с "Арсеналом", "МЮ" с "Челси". Отдых был связан с футболом.

Что касается тренировки на льду, у всех остались положительные эмоции. Даже у тех, кто не хотел выходить на лед.

Если говорить о товарищеском матче с "Амкаром", то пермяки к нам обратились, а мы согласились. "Уралу" тоже нужна была игра. Меня не было, но, по-моему, два года назад "Урал" летал в Пермь на товарищескую игру с "Амкаром", поэтому будет ответный визит. Пообщаемся, сыграем матч. Думаю, он будет полезен для обеих команд", - цитирует Тарханова официальный сайт клуба.
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 11:33
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