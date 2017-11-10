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Зинедин Зидан: я всегда любил Россию, русских и все, что с ней связано

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в интервью Первому каналу заявил, что всегда чувствовал поддержку от русских болельщиков.

"Я всегда любил Россию, русских, все, что связано с Россией, и всю мою карьеру я чувствовал поддержку от русских болельщиков. Я хотел бы поблагодарить их за это, потому что у меня не так много возможностей это сделать.

Я хотел бы еще раз сказать им за это спасибо. Спасибо за вашу поддержку, за ваши письма, за вашу любовь. Я рад быть здесь. Но это правда, сейчас здесь все по-другому.

С 1992 года Россия совершенно изменилась, она великолепна. Я иногда езжу в Россию, когда у меня есть свободное время, я был в Санкт-Петербурге, мне очень нравится здесь", - сказал Зидан.

Газета.Ru
Теги: Зидан
Сегодня, 12:26
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