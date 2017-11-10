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Роман Зобнин покинул расположение сборной России

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин покинул расположение сборной России, которая готовится к товарищеским матчам с командами Аргентины и Испании.

"Зобнин вернулся в расположение "Спартака", - сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.
Теги: Зобнин Сборная России
Сегодня, 12:38
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№12 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 13:50) #
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online

Да ненадо было его вообще ускоренными темпами осстанавливать. Угробят же талант. Но про Месси он не прав)
Регистрация: 23.09.2008
№11 Написал: avnik море (Сегодня, 13:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что в сборной дятел, что у нас п***ки медики...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№10 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:15) #
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Будем надеяться, наберет к ЧМ былую форму и здоров будет. Стас обязан был просмотреть, весной наигрывать будет, игрок ему подходит.
Регистрация: 12.11.2007
№9 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:05) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё нормально! В Спартаке тренировки лучше, чем в нынешней "сборной"


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:03) #
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Цитата: Кепончег УЕФА
блеа, если травма, то можно киллера нанимать для стаса и ко
если нет, то клоунада та же от стаса и мудко

Есть вариант, что все же руководство Спартака таки уговорило Стаса вернуть Рому.

Надеюсь что так и есть. Но что-то чуйка мне вещует что возможно травма.
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:53) #
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
блеа, если травма, то можно киллера нанимать для стаса и ко
если нет, то клоунада та же от стаса и мудко


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 12:49) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
зачем вообще Рому дергали?
Стасик прямо феерит не по детски


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: grisha (Сегодня, 12:47) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: manatee
Народ нервничает!

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Аж какать не может )))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 12:45) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Зато про Головина визжали
Регистрация: 22.11.2009
№3 Написал: manatee Москва (Сегодня, 12:43) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Почему покинул то?? Народ нервничает!
Регистрация: 16.08.2010
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:41) #
  • -3
  •  (9)

Начинается, блеать......... вот жопа.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: grisha (Сегодня, 12:40) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Пыль
Регистрация: 19.04.2017
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