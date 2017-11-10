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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Зобнин: если сборная хорошо выступит на ЧМ-2018, есть большой шанс, что много футболистов уедут в Европу (4)
Роман Зобнин покинул расположение сборной России
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин покинул расположение сборной России, которая готовится к товарищеским матчам с командами Аргентины и Испании.
"Зобнин вернулся в расположение "Спартака", - сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.
"Зобнин вернулся в расположение "Спартака", - сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.
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