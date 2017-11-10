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Болельщиков бесплатно довезут до "Лужников" от метро "Парк культуры"

ГУП "Мосгортранс" выделил шесть бесплатных автобусов особо большой вместимости для провоза болельщиков футбольного матча между сборными России и Аргентины 11 ноября, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Бесплатные шаттлы М-1 обеспечат 11 ноября проезд болельщиков от станции метро "Парк культуры" до Большой спортивной арены "Лужников". Мосгортранс выделил для этого шесть автобусов особо большой вместимости", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в "Мосгортрансе", в связи с мероприятием изменятся некоторые маршруты общественного транспорта: автобусы №64, 255 и М3 будут ходить только до Новодевичьего монастыря, автобус А будет курсировать до Ленинского проспекта по маршруту троллейбуса №28, маршрут автобуса Т79 продлевается до станции метро "Нагатинская" по маршруту автобуса Т10, маршрут автобуса №806 станет короче: пассажиры смогут доехать только до Воробьевского шоссе.

Р-Спорт
Сегодня, 12:55
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