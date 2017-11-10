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Анатолий Бышовец: сборная России не будет мальчиками для битья

Бывший главный тренер сборной СССР Анатолий Бышовец высказал мнение о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Аргентины.

"Игры с таким соперников в первую очередь обогащают. Не обязательно это прямое сравнение характеристик Месси и российских футболистов. Матч с Аргентиной – это своего рода тест на здоровые амбиции, желание не уступить. Да, можно проиграть, но проявить свои качества. Не вижу ничего страшного, если уступим. Но такие матчи тебя учат, это наглядное пособие о том, что должно сделать тебя сильнее. Такой матч позволит расширить возможности, достаточная мотивация у команды сохранить достоинство.

У меня много примеров. Наш матч с профессиональными футболистами из Аргентины на Олимпиаде в 1988 году. Мы победили со счетом 2:1. Или встреча с этой же сборной в Манчестере в 1991 году, когда сыграли 1:1. В концовке мы действовали в меньшинстве против финалиста чемпионата мира и сумели сыграть вничью. Хотя, конечно, мы тогда тоже уступали аргентинцам по уровню. Но здесь вопрос, насколько команда организована, что она может противопоставить звездам. Наша команда в финальном матче Олимпиады-1988 уступала по составу сборной Бразилии (2:1), может быть, мы даже были слабее, чем Италия, с которой играли до этого (3:2). У нас не было таких звезд, как у этих команд, которые мы обыграли в полуфинале и финале, но нам удалось создать команду-звезду. Были игроки, уверенные в себе, в выбранной тактике, в тренерах. Я должен сказать, что олимпийская победа-1988 была не случайной.

Так же преждевременно говорить о том, что наши футболисты сейчас – это мальчики для битья. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Товарищеский матч подразумевает, что и аргентинцы будут экспериментировать. Я бы абстрагировался непосредственно от результата в этой встрече, у нас должно быть достаточно оптимизма. Все зависит от того, насколько тренерам удастся сформировать в игроках чувство уверенности", - передает слова Бышовца "Спорт Уик-Энд".
Теги: Бышовец Сборная России
Сегодня, 13:29
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