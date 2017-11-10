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Леандро Паредес: в России команды ждут вас в защите, а в Италии все клубы пытаются победить

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Леандро Паредес, ранее выступавший за "Рому", рассказал об отличиях футбола в Италии и в России.

"Игра, которую я видел в России, очень отличается от той, что я знал в Италии, потому что команды ждут вас в защите, в то время как в Италии все клубы пытаются атаковать, чтобы победить.

В команде много аргентинцев, и это помогает всей моей семье. В конце концов, они проводят большую часть времени в одиночестве, потому что мы всю неделю тренируемся, путешествуем. Если я вижу, что моя семья спокойна, то могу сосредоточиться на футболе.

На мой выбор в пользу "Зенита" не повлияло то, что в клубе есть другие аргентинцы, потому я первым из них перешёл сюда", - цитирует Паредеса "Чемпионат" со ссылкой на Ultimo Uomo.
Теги: Паредес Зенит
Сегодня, 14:42
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№1 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 14:44) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Одно другого не исключает smile
Регистрация: 14.03.2009
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