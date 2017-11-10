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Роман Адамов вошел в тренерский штаб "Ростова"

Экс-капитан "Ростова" Роман Адамов вошел в тренерский штаб Леонида Кучука. В последнее время Адамов возглавлял детскую школу желто-синих.

В основной команде Адамов будет отвечать за взаимодействие основной и молодежной команд.

"Перед переходом на новую работу у меня был разговор с Леонидом Станиславовичем. Я понимаю его требования и задачи, которые поставлены передо мной руководством клуба, поэтому с уверенностью согласился на предложение. Надеюсь, что буду приносить "Ростову" пользу", - передает слова Адамова "Советский спорт".
Теги: Ростов
Сегодня, 14:54
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