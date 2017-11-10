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Роберто Манчини: думаю, потеря очков "Зенитом" связана с выступлениями в Лиге Европы

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини подвел итоги первого круга чемпионата России.

"В целом я позитивно оцениваю то, как мы провели первую часть сезона. Было много матчей разного качества. Жаль, что мы потеряли много очков в последних играх. Думаю, это связано с параллельными выступлениями в Лиге Европы. Было сложно совмещать игры в чемпионате и еврокубках. Тем не менее, на вторую часть чемпионата я смотрю исключительно позитивно.

Уровень Чемпионата России очень высок, несмотря на то, что довольно много команд больше старается играть не на атаку, а от обороны, что не добавляет турниру зрелищности. Тем не менее, борьба складывается интересная.

Лично я выделю пятерку команд: "Зенит", "Спартак", "Локомотив", ЦСКА и "Краснодар". Это самые сильные клубы страны. Молодые российские футболисты мне тоже нравятся, особенно те, кто вызван сейчас в сборную России. Могу подчеркнуть, что легких игр нет, все матчи даются тяжело, а очки набирать непросто", - передает слова Манчини официальный сайт РФПЛ.
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 15:41
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12
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№12 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 16:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
я так понимаю,что ниспосланный БогомЪ ,какбэ намекает фурсенке,что неплохо бы потратить ещё соточку,а то,что-то очередному шабашнику летних трансферов еле-еле хватило на второе место,с которого вот-вот скинут из-за проклятой ЛЕ relaxed

зато летом всё немытое болото так весело квакало joy
в очередной раз чемпионство нащщупывало в карманах,а там оказывается большой член был по привычке)))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:50) #
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online

Цитата: Frankenstein
корень зла найден,опять виновата пресловутая говночашка

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№10 Написал: Шмайхель (Сегодня, 16:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Роберто Манчини: думаю, потеря очков "Зенитом" связана с выступлениями в Лиге Европы
Он забыл добавить.. в самОй, невероятной Лиге Европы ,наполненной убийственно - великими и мощными вардарами ,которые выжимают последние соки из грустной зинаиды !


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:33) #
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online

Цитата: Frankenstein
обиды свойственны провинциальным,футбольным карликам

Ущербность перед Великим Клубом и Златоглавой Москвой - не имеет предела!

Цитата: Frankenstein
они во всем видят руку Москвы))

Хотя, не секрет, именно Москва решает , а остальные сосут.
На то она и столица Москва , что бы решать.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Если сами руководители Зенита изгаляются над четвероногими сбголубыми существами, то почему тогда они обижаться на других?

обиды свойственны провинциальным,футбольным карликам,они во всем видят руку Москвы))
Регистрация: 3.08.2016
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:26) #
  • +1
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online

Цитата: Frankenstein
а итальянского тренера Роберто Манчини приглашали с задачей выиграть Лигу Чемпионов.

Если сами руководители Зенита изгаляются над четвероногими сбголубыми существами, то почему тогда они обижаться на других?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:12) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
После того как ВВ пожурил Фурса, у Зины как то дела на спад пошли, мистер уже удочку на туманный Альбион закидывает. За каждый выход Дзюбы в основе, еще моральную компенсацию потребует тренеришка.
Регистрация: 30.08.2009
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:10) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
корень зла найден,опять виновата пресловутая говночашка,правда Фура все еще надеется))


Сергей Фурсенко поставил перед «Зенитом» задачу выиграть Лигу Европы, а затем – Лигу чемпионов

8 июня новый глава «Зенита» Сергей Фурсенко встретился с болельщиками, избранными путем жребия. На встрече присутствовало около 150 человек.

Фурсенко сообщил, что перед командой стоит задача победить в Лиге Европы-2017/18, а итальянского тренера Роберто Манчини приглашали с задачей выиграть Лигу Чемпионов. Вдобавок Фурсенко пообещал, что в ближайшее время команду усилят два дорогих футболиста, передает «Фонтанка». smile
Регистрация: 3.08.2016
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:09) #
  • +1
  •  (3)

Зачем тогда тебе 30 игроков в команде, если все равно устаете?

Дело не в усталости, а постоянной ротации .Команда из-за неё находится в дисбалансе.
Это конечно ошибка Манчини.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:07) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pfkegjbl 2
Продавайте русских ребят, кто еще не совсем потеря. Шатова, Новосельцева, Дзюбу

smile
ахахааа.............
Задорнов..извини..
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 15:56) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Зачем тогда тебе 30 игроков в команде, если все равно устаете? Продавайте русских ребят, кто еще не совсем потерян. Шатова, Новосельцева, Дзюбу


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:49) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Так тебя и брали для этого. Трудись.
Регистрация: 23.08.2016
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