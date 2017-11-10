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Молодежка России обыграла Армению, матч завершился потасовкой

Молодежная сборная России одержала победу над Арменией в матче отборочного турнира к Евро-2019.

Незадолго до финального свистка из-за фола Рифата Жемалетдинова на поле произошла потасовка.

Чемпионат Европы U-21. Отборочный турнир

Армения (U-21) – Россия (U-21) – 1:2

Голы: Егизарян, 69 – Бакаев, 24, Зуев, 48.
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 15:59
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 16:24) #
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молодцы, с победой!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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