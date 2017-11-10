Молодежка России обыграла Армению, матч завершился потасовкой

Молодежная сборная России одержала победу над Арменией в матче отборочного турнира к Евро-2019.Незадолго до финального свистка из-за фола Рифата Жемалетдинова на поле произошла потасовка.Чемпионат Европы U-21. Отборочный турнирГолы: Егизарян, 69 – Бакаев, 24, Зуев, 48.