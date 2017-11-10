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Эден Азар: де Брюйне - лучший игрок АПЛ прямо сейчас, "Манчестер Сити" - лучший клуб

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что считает своего партнера по национальной команде Кевина де Брюйне, выступающего за "Манчестер Сити", лучшим игроком АПЛ.

"Кевин – точно лучший игрок АПЛ прямо сейчас. "Сити" – лучшая команда лиги, и Кевин – важный игрок в системе Гвардиолы. Играть с Кевином просто, ведь мы хорошие футболисты", - цитирует Азара Goal.com.
Теги: Азар
Сегодня, 17:30
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№2 Написал: MIG Piter (Сегодня, 19:43) #
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online

Цитата: SHIGA
зря он ой зря...играя за челси и восхваляя в сити... от большого ума наверное..

уважение соперника не совсем норма для некоторых, правда? Тем более если этот соперник прямой конкурент в чемпионате - нужно стараться лить на него и его игроков дерьмо при любом случае, так?

Вопрос риторический в вашем случае )


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Регистрация: 12.06.2008
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:36) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
зря он ой зря...играя за челси и восхваляя в сити... от большого ума наверное..
Регистрация: 22.05.2015
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