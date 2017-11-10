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"Атлетико" вновь проявляет интерес к Андеру Эррере

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера вновь привлек внимание "Атлетико", сообщает AS.

Мадридский клуб, который еще в 2016 году хотел заполучить Эрреру, рассчитывает подписать игрока следующим летом. Контракт 28-летнего хавбека сборной Испании с "МЮ" истекает летом 2018 года.
Теги: Эррера Атлетико Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 18:08
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