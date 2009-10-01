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Андрей Аршавин поздравил "Зенит" с 10-летием первого российского чемпионства

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин, который ныне выступает за "Кайрат", поздравил свою бывшую команду с 10-летием первого российского чемпионства.

"Всем привет. Рад поздравить клуб и всех болельщиков сине-бело-голубых с 10-летием первого российского чемпионства. Это был один из самых ярких и драматичных сезонов в истории "Зенита". Приглашаю всех отметить это событие 19 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Увидимся", — говорится в сообщении.

Теги: Аршавин Зенит
Сегодня, 18:27
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6
(4)
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 19:46) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
прямым текстом со стеклянными глазами..и кортовым защеканистым голоском ..

пидерские дрочеры зенита, приходите 19 числа на стадион..там буду я и все долпаепы кто причастен к той липовой победе..

Ты имел ввиду 27 числа?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:27) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Андрей Аршавин поздравил "Зенит" с 10-летием первого российского чемпионства
Так бы прямо и написал : " С первой круглой датой молодую , слегка оперившуюся команду !"


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№4 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 19:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
прямо как с новым годом поздравил - Это был один из самых ярких и драматичных сезонов
Регистрация: 18.08.2013
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:02) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо, Андрей Сергеевич, вы подарили нам тогда много приятных минут, и интригующий матч в Раменском, окончательно утвердил великолепный Зенит в статусе флагмана российского футбола!!!!
Интересный был чемпионат, все команды остались далеко позади, не в силах составить конкуренцию мощной команде Дика Адвокаата. Тот год открыл новую страницу в истории отечественного футбола, на смену старых героев, пришли новые, отодвинув на задворки футбола команды, изжившие себя, списанных временем, но еще что-то пытающихся вякать в сторону питерского коллектива. Но Зенит расставил всё по своим местам, сказав: И ОТНЫНЕ, ДА БУДЕТ ТАК!!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:39) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
прямым текстом со стеклянными глазами..и кортовым защеканистым голоском ..

пидерские дрочеры зенита, приходите 19 числа на стадион..там буду я и все долпаепы кто причастен к той липовой победе..
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Alecs Sp Сочи (Сегодня, 18:31) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Мала история и коротка у болота. У бомжа все коротко.
Регистрация: 25.06.2017
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