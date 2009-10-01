Андрей Аршавин поздравил "Зенит" с 10-летием первого российского чемпионства

После этого видео у вас не должно остаться вопросов о том, как провести 19 ноября!https://t.co/dJE2RK9m42#Чемпионы10ЛетСпустя pic.twitter.com/Qrw24BFQfJ — ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 10, 2017

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин, который ныне выступает за "Кайрат", поздравил свою бывшую команду с 10-летием первого российского чемпионства."Всем привет. Рад поздравить клуб и всех болельщиков сине-бело-голубых с 10-летием первого российского чемпионства. Это был один из самых ярких и драматичных сезонов в истории "Зенита". Приглашаю всех отметить это событие 19 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Увидимся", — говорится в сообщении.