Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич вернулся на поле после травмы, cообщает официальный сайт клуба.Напомним, босниец пропустил матч с "Беневенто" из-за травмы и был вынужден работать в спортзале."Миралем Пьянич сегодня вернулся на поле и начал заниматься по индивидуальной программе", - говорится в сообщении туринцев.