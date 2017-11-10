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Миралем Пьянич вернулся на поле после травмы

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич вернулся на поле после травмы, cообщает официальный сайт клуба.

Напомним, босниец пропустил матч с "Беневенто" из-за травмы и был вынужден работать в спортзале.

"Миралем Пьянич сегодня вернулся на поле и начал заниматься по индивидуальной программе", - говорится в сообщении туринцев.
Теги: Пьянич Ювентус
Сегодня, 19:44
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