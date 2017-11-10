Миралем Пьянич вернулся на поле после травмы

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:44
Полузащитник сборной Колумбии в матче с Южной Кореей растянул глаза руками и спровоцировал соперника (3)
Полузащитник сборной Колумбии в матче с Южной Кореей растянул глаза руками и спровоцировал соперника (3)
17:04
Студентов в городах-хозяевах ЧМ, вероятно, выселят из общежитий, чтобы освободить места для полицейских (15)
Студентов в городах-хозяевах ЧМ, вероятно, выселят из общежитий, чтобы освободить места для полицейских (15)
16:26
Михаил Дегтярев назвал провокацией подачу информации о выселении студентов во время ЧМ-2018 (1)
Михаил Дегтярев назвал провокацией подачу информации о выселении студентов во время ЧМ-2018 (1)
14:42
Леандро Паредес: в России команды ждут вас в защите, а в Италии все клубы пытаются победить (3)
Леандро Паредес: в России команды ждут вас в защите, а в Италии все клубы пытаются победить (3)
14:28
Денис Глушаков: что сделаем, если выиграем ЧМ-2018? Да что хотите, то и сделаем, главное выиграть (видео) (2)
Денис Глушаков: что сделаем, если выиграем ЧМ-2018? Да что хотите, то и сделаем, главное выиграть (видео) (2)
12:44
Марат Измайлов: "Локомотиву" может помешать только он сам, а самая интересная команда - "Спартак" (8)
Марат Измайлов: "Локомотиву" может помешать только он сам, а самая интересная команда - "Спартак" (8)
11:38
Стипе Плетикоса: хорошо, что не перешел в "Фулхэм", потому что через год оказался в "Спартаке" (8)
Стипе Плетикоса: хорошо, что не перешел в "Фулхэм", потому что через год оказался в "Спартаке" (8)
09:28
Тренер сборной Северной Ирландии: я не видел более худшего решения судьи, чем поставить нам пенальти (1)
Тренер сборной Северной Ирландии: я не видел более худшего решения судьи, чем поставить нам пенальти (1)
Миралем Пьянич вернулся на поле после травмы
Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич вернулся на поле после травмы, cообщает официальный сайт клуба.
Напомним, босниец пропустил матч с "Беневенто" из-за травмы и был вынужден работать в спортзале.
"Миралем Пьянич сегодня вернулся на поле и начал заниматься по индивидуальной программе", - говорится в сообщении туринцев.
Напомним, босниец пропустил матч с "Беневенто" из-за травмы и был вынужден работать в спортзале.
"Миралем Пьянич сегодня вернулся на поле и начал заниматься по индивидуальной программе", - говорится в сообщении туринцев.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.