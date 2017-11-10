УЕФА дисквалифицировал Эвра на все еврокубковые матчи до 30 июня 2018 года

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение дисквалифицировать защитника "Марселя" Патриса Эвра на все еврокубковые матчи до 30 июня 2018 года. Также француз заплатит штраф 10 тысяч евро. Клуб оштрафован на 25 тысяч евро.Напомним, 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с "Виторией Гимарайнш" (0:1) Эвра ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку.