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УЕФА дисквалифицировал Эвра на все еврокубковые матчи до 30 июня 2018 года

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение дисквалифицировать защитника "Марселя" Патриса Эвра на все еврокубковые матчи до 30 июня 2018 года. Также француз заплатит штраф 10 тысяч евро. Клуб оштрафован на 25 тысяч евро.

Напомним, 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с "Виторией Гимарайнш" (0:1) Эвра ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку.
Теги: Эвра Марсель
Сегодня, 20:02
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5
(2)
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:11) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пожалели негритенка. Был бы белый - закатали бы в бетон.
Регистрация: 23.08.2016
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:30) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Легко еще отделался, очень мягкое решение Уефа.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сэт
Да он престарелый уже.
Я думаю ему это только на пользу пойдет)

а в чем польза? не тратить "последние" силы, коли престарелый? )))))))))


он то в любом случае уже не сыграет в розыгрышах этого года, ведь он был заявлен за Марсель (не знаю, играл ли, но, наверное, по причине получения карты - значит заигран). а при условии расторжения контракта - то все равно не грозит даже за любой другой клуб


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:11) #
  • -2
  •  (4)

Патрис всё правильно сделал. "Бей своих, чтоб чужие боялись!"(с)
Регистрация: 30.08.2008
№1 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Да он престарелый уже.
Я думаю ему это только на пользу пойдет)


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
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