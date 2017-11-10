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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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УЕФА дисквалифицировал Эвра на все еврокубковые матчи до 30 июня 2018 года
Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение дисквалифицировать защитника "Марселя" Патриса Эвра на все еврокубковые матчи до 30 июня 2018 года. Также француз заплатит штраф 10 тысяч евро. Клуб оштрафован на 25 тысяч евро.
Напомним, 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с "Виторией Гимарайнш" (0:1) Эвра ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку.
Напомним, 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с "Виторией Гимарайнш" (0:1) Эвра ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку.
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