"Марсель" расторг контракт с Патрисом Эвра

"Марсель" объявил о расторжении контракта с защитником Патрисом Эвра по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.Напомним, 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с "Виторией Гимарайнш" (0:1) Эвра ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку. Футболист отстранен от всех еврокубковых матчей в нынешнем сезоне.