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"Марсель" расторг контракт с Патрисом Эвра

"Марсель" объявил о расторжении контракта с защитником Патрисом Эвра по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с "Виторией Гимарайнш" (0:1) Эвра ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку. Футболист отстранен от всех еврокубковых матчей в нынешнем сезоне.
Теги: Марсель Эвра
Сегодня, 20:08
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(0)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:07) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Можно подписывать)

36 лет. Отбой


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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