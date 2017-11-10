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Гарет Бэйл получил новую травму

Нападающий Гарет Бэйл получил новую травму и пропустит ещё один месяц, сообщает AS.

Напомним, валлиец только на прошлой неделе вернулся к тренировкам после прошлой травмы. Сегодня он прошёл медицинское обследование, которое выявило у него повреждение мышцы бедра.

Это уже 19-я травма футболиста в стане "Реала".
Теги: Бэйл Реал
Сегодня, 22:04
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Песок...


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