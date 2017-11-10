Нападающий Гарет Бэйл получил новую травму и пропустит ещё один месяц, сообщает AS.Напомним, валлиец только на прошлой неделе вернулся к тренировкам после прошлой травмы. Сегодня он прошёл медицинское обследование, которое выявило у него повреждение мышцы бедра.Это уже 19-я травма футболиста в стане "Реала".