Сергей Собянин: завтра в "Лужниках" будет аншлаг

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на товарищеском матче между сборными России и Аргентины будет аншлаг.Напомним, матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники"."Завтра здесь будет аншлаг. Первый матч на обновлённом стадионе "Лужники" между Россией и Аргентиной. Будем болеть за красивый футбол!» - написал Собянин в "Вконтакте".