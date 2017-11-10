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Сергей Собянин: завтра в "Лужниках" будет аншлаг

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на товарищеском матче между сборными России и Аргентины будет аншлаг.

Напомним, матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники".

"Завтра здесь будет аншлаг. Первый матч на обновлённом стадионе "Лужники" между Россией и Аргентиной. Будем болеть за красивый футбол!» - написал Собянин в "Вконтакте".
Теги: Сборная Аргентины Сборная России
Вчера, 22:30
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№1 Написал: grisha (Вчера, 22:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
На Месси люди пойдут - а при чём тут сябинин - его место в Шапито в пустом зале
Регистрация: 19.04.2017
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