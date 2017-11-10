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Леонид Слуцкий: работу в Англии расцениваю как командировку

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о своей работе на Туманном Альбионе.

"Эмоционально самый сложный период был в ЦСКА. Конкретно – концовка сезона 2011-2012, когда мы заняли третье место – худший при мне результат для ЦСКА, и начало следующего сезона. Сейчас тоже крайне сложно, но я уже опытнее, "толстокожее". Я расцениваю работу здесь как командировку. Надеюсь, что длительную, но друзей не спешу заводить: понимаю, что я здесь временно. Хотел бы жить в России, и мой дом – в России. Я люблю нашу страну. Но если ты приехал сюда, то ты должен жить по местным законам", - цитирует Слуцкого "Англия".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Вчера, 22:23
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2
(1)
№2 Написал: fd65 (Вчера, 22:36) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Любитель гамбургеров заднюю включил....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Вася Поткин (Вчера, 22:28) #
  • -1
  •  (5)

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Регистрация: 9.10.2016
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