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Гранквист и Классон - выйдут в старте сборной Швеции на матч с Италией

Стал известен стартовый состав сборной Швеции на первый стыковой матч чемпионата мира-2018 против Италии.

"Швеция": Ольсен - Аугустинссон, Гранквист, Линделеф, Крафт - Форсберг, Экдаль, Ларссон, Классон - Берг, Тойвонен.

Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Ларссон, Ольссон, Гвидетти, Юханссон, Эландер, Свенссон, Янссон, Роден, Телин, Сема.
Теги: Сборная Швеции Сборная Италии
Вчера, 22:39
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