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Сборная Украины обыграла Словакию в товарищеском матче

Сборная Украины одержала победу над командой Словакии в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Украина - Словакия 2:1

Голы: Штетина, 10, Ярмоленко, 39, Коноплянка, 54

Украина: Пятов (Коваль, 46), Соболь, Хачериди (Шабанов, 81), Ордец, Марлос, Ротань, Коноплянка (Мякушко, 89), Караваев (Бутко, 63), Малиновский (Шахов, 81), Ярмоленко, Коломоец

Словакия: Дубравка (Полачек, 46), Шкртел, Дьёмбер (Сабо, 46), Штетина (Лоботка, 46), Шкриньяр, Губочан, Русняк, Грошовски, Дуда, Гамшик (Беро, 63), Немец (Мак, 63)

Предупреждения: Штетина, 41, Шкртел, 49, Ротань, 57, Шабанов, 89
Теги: Сборная Украины Сборная Словакии
Вчера, 23:24
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