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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная Англии сыграла вничью с командой Германии
Англия и Германия не смогли забить мячей в товарищеском матче - 0:0.
Товарищеский матч
Англия - Германия 0:0
Англия: Пикфорд - Стоунз, Магуайр, Роуз, (Бертранд, 75), Джонс, (Гомес, 26), - Дайер, Ливермо, (Корк, 90), Лофтус-Чик, Триппьер, (Уокер 75), - Варди, (Лингард, 88), Абрахам, (Рэшфорд, 67).
Германия: тер Стеген - Хуммельс, Гинтер, Хальстенберг, Рюдигер - Гюндоган, (Руди, 90), Киммих, Дракслер, (Джан, 75), Озил, Сане, (Брандт, 90), - Вернер, (Вагнер, 80).
Предупреждения: Гомес, 44, Ливермо, 65
Товарищеский матч
Англия - Германия 0:0
Англия: Пикфорд - Стоунз, Магуайр, Роуз, (Бертранд, 75), Джонс, (Гомес, 26), - Дайер, Ливермо, (Корк, 90), Лофтус-Чик, Триппьер, (Уокер 75), - Варди, (Лингард, 88), Абрахам, (Рэшфорд, 67).
Германия: тер Стеген - Хуммельс, Гинтер, Хальстенберг, Рюдигер - Гюндоган, (Руди, 90), Киммих, Дракслер, (Джан, 75), Озил, Сане, (Брандт, 90), - Вернер, (Вагнер, 80).
Предупреждения: Гомес, 44, Ливермо, 65
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