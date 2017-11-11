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Сборная Англии сыграла вничью с командой Германии

Англия и Германия не смогли забить мячей в товарищеском матче - 0:0.

Товарищеский матч

Англия - Германия 0:0

Англия: Пикфорд - Стоунз, Магуайр, Роуз, (Бертранд, 75), Джонс, (Гомес, 26), - Дайер, Ливермо, (Корк, 90), Лофтус-Чик, Триппьер, (Уокер 75), - Варди, (Лингард, 88), Абрахам, (Рэшфорд, 67).

Германия: тер Стеген - Хуммельс, Гинтер, Хальстенберг, Рюдигер - Гюндоган, (Руди, 90), Киммих, Дракслер, (Джан, 75), Озил, Сане, (Брандт, 90), - Вернер, (Вагнер, 80).

Предупреждения: Гомес, 44, Ливермо, 65
Теги: Сборная Англии Сборная Германии
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