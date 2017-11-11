Эден Азар: мне повезло, что я могу зарабатывать большие деньги

That’s Eden Hazard. “I’m lucky to have a job that allows me to earn a lot of money. But I don’t flaunt it. It shows a lack of respect towards those who earn less.” (RTL/TVI) pic.twitter.com/VJAcMTV3Td — Kristof Terreur ? (@HLNinEngeland) November 9, 2017

Полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал о своем заработке."Мне повезло, что у меня есть работа, которая позволяет мне зарабатывать большие деньги. Но я этим не щеголяю. Это было бы неуважением к тем, кто зарабатывает меньше", - сказал Азар.