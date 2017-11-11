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Эден Азар: мне повезло, что я могу зарабатывать большие деньги

Полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал о своем заработке.

"Мне повезло, что у меня есть работа, которая позволяет мне зарабатывать большие деньги. Но я этим не щеголяю. Это было бы неуважением к тем, кто зарабатывает меньше", - сказал Азар.

Теги: Азар Челси
Сегодня, 02:41
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