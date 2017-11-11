Андрей Шевченко: сборная должна показывать волю к победе всегда

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Словакией (2:1) в товарищеском матче."Арена Львов" не подвела, футболисты играли с хорошим настроением и создали достаточно моментов. Могли реализовать больше. Оцениваю дебют Коломойца очень хорошо, все требования он выполнил, прессинговал, помогал защитникам, вбегал в зоны. Единственное – не хватило забитого мяча. По сегодняшней игре его объем работы нас полностью устроил.Мы будем постепенно вводить каждого игрока в сборную, они должны ознакомиться с нашей тактикой, стратегией, принципами игры. Все с удовольствием приезжают, относятся очень серьезно и с пониманием.Сборная должна показывать волю к победе всегда. Хотелось бы завершить год на другой ноте, но будем радоваться и этой победе тоже, потому что важно добиваться результата и в таких матчах", - цитирует Шевченко телеканал "Футбол 1".