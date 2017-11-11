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Гол Фернандеша помог Португалии разгромить Саудовскую Аравию

Португалия в товарищеском матче обыграла на своем поле Саудовскую Аравию - 3:0.

Товарищеский матч

Португалия - Саудовская Аравия 3:0

Голы: Фернандеш, 32, Гуэдеш, 52, Мариу, 90

Португалия: Лопеш, Канселу (Рикарду, 46), Родригеш, Пепе (Йе, 56), Нету, Данилу (Невеш, 75), Силва (Фернандеш, 56), Фернандеш (Мартинш, 56), Гуэдеш (Брума, 75), Мариу, Силва

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Аль-Бурайк (Аль-Мувалад, 70), Аль-Шахрани, Хавсави, Хавсави, Хавсави, Аль-Хаибри (Аль-Моуса, 80), Аль-Шехри (Аль-Джассим, 51), Отайф (Бакшвин, 80), Аль-Доссари (Аль-Машер, 65), Хазза (Радия, 71)

Предупреждения: Пепе, 24, Аль-Доссари, 41
Теги: Сборная Португалии Сборная Саудовской Аравии
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