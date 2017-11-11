Джампьеро Вентура: это незаслуженное поражение

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подвел итоги первого стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (0:1)."Если посмотреть на то, что происходило на поле, это незаслуженное поражение. У Буффона не было работы, а у нас было множество шансов. Надеюсь, в Милане получится отыграться. Как минимум мы должны были заработать ничью, чтобы быть ближе к общему успеху", - цитирует Вентуру Football Italia.