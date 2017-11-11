Альваро Мората: я бы вернулся в "Реал", но только после того, когда выиграю все вместе с "Челси"

Нападающий "Челси" Альваро Мората не исключает возможности возвращения в "Реал". Отметим, что испанец является воспитанником "сливочных"."Я бы вернулся в "Реал", но только после того, когда выиграю все вместе с "Челси", оставив свой след в клубе. Сложно ответить отказу такому клубу, когда ты за него болеешь. Сомневаюсь, что это произойдет, но кто это может знать. Сейчас меня все устраивает.Сыграть в финале Лиги чемпионов против мадридцев? Я бы хотел этого. А также мне бы хотелось победить. Надеюсь, что мы не встретимся, но я буду готов к этой игре", - цитирует Морату AS.