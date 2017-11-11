Андреас Гранквист: это была невероятная победа!

Защитник сборной Швеции и "Краснодара" Андреас Гранквист прокомментировал победу над Италией в матчем стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира-2018."Это была невероятная победа! Мы довольны результатом, хотя и знаем, что в ответном матче в Милане будет очень сложно. Но сделаем все возможное, чтобы выйти на чемпионат мира", - цитирует Гранквиста Football Italia.