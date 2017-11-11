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Анатолий Бышовец: матч с Аргентиной должен стать праздником, и, я уверен, наши игроки его не испортят

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в преддверии товарищеского матча между сборными России и Аргентины в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой вспомнил свои матчи в качестве игрока и тренера на открывшемся после реконструкции стадионе «Лужники», отметил, что настрой дружины Станислава Черчесова позволяет надеяться на позитивный исход встречи с «альбиселесте», а также провел параллели между лидером аргентинской сборной Лионелем Месси и выдающимися игроками мирового футбола.

- С каким чувством ждете матча в обновленных «Лужниках»?

- Матч с Аргентиной на легендарном стадионе «Лужники» - это, конечно, знаменательное событие. Это место, которое вызывает у меня особые чувства. Впрочем, как и у многих болельщиков. Здесь мне в составе сборной СССР при ста тысячах зрителей довелось играть против команды Венгрии, когда мы победили своего соперника 3:0. Этот счет был нам необходим после поражения 0:2 в гостях. И матч как тренера против сборной Италии на этой же арене запомнился... В общем, у меня с «Лужниками» связаны самые теплые воспоминания. Что касается открытия после реконструкции, думаю то,что нам предстоит увидеть, будет соответствовать самым лучшим стадионам в мире на сегодняшний день.

Игра с командой Аргентины для меня — тоже знаковый момент. Потому что на Олимпиаде мы победили сборную Аргентины. А в 1992 году сыграли с серебряным призером чемпионата мира вничью. В общем я четко представляю себе и обстановку, которая будет на стадионе, и матч. Единственное, что смущает, так это то, что наша сборная будет играть не в полном боевом составе, но, учитывая, что это товарищеский матч, будем считать, что это вынужденный эксперимент. Сборная Аргентины — одна из лучших команд в мире. Уверен, что матч будет непростым. Но наши тренеры получат от этой игры важную информацию. Для игроков это, можно сказать, тест. Выбор направления развития. И, конечно, он поможет определить нам наши недостатки. И они в этом матче определяться будут, потому что уровень игроков соперника достаточен для того, чтобы первое — мотивировать наших футболистов действовать на пределе своих возможностей, второе — это приобретение бесценного опыта, который приходит в матчах с соперниками, у которых есть чему поучиться.

- В аргентинской команде традиционно выделяют Лионеля Месси. От кого, кроме него, в субботу будет исходить опасность для нашей сборной?

- Все будет зависеть от состава на матч. Мне нравятся своей игрой Ди Мария и Агуэро. Последний мне напоминает о нашем матче «Локомотив» - «Атлетико» (Мадрид) в Кубке УЕФА в 2007 году, сравнял счет, и мы сыграли 3:3 ( Бышовец в тот период занимал должность главного тренера «Локомотива» - Rusfootball.info.). Думаю, что все игроки в составе соперника — очень высокого уровня. Вполне вероятно, мы увидим в субботу на поле игроков, выступающих за «Зенит». Это тоже очень интересные футболисты.

В принципе тот ажиотаж, который наблюдаем вокруг этого матча мне напоминает приезд в Москву Марадоны. Но я, наверное, все-таки вспомню 1965 год, когда к нам приезжала сборная Бразилии со своим лидером Пеле. Наша сборная команда тогда уступила своему сопернику. Хотя у нас тогда была хорошая команда. Месси же, по моему мнению, лучший игрок за всю историю футбола. Чтобы сравняться с выдающимися чемпионами, ему осталось только стать победителем чемпионата мира. У него потрясающие качества, присущие выдающимся игрокам. Но в их числе, конечно же, Марадона, Пеле, Кройф. Эти футболисты действительно обладали огромным талантом.

- Какой игры вы ждете в предстоящей встрече?

- Мое мнение, что товарищеские матчи носят характер относительно дружеский. Понятно, что каждая команда представляет и свою страну, и болельщиков, и свой футбол. Опять же есть и второй фактор, дающий тренерам возможность поэкспериментировать с составом и тактикой. Мы вправе ожидать напряженного матча, острой борьбы. Я настроен оптимистично. Нас ждет праздник, и, уверен, что наши игроки не испортят его. И даже если мы абстрагируемся от результата, то польза все равно будет очень большая. Я был на тренировке нашей сборной — по тому, как работали футболисты, чувствуется, что настрой у наших ребят боевой. Мне кажется, что нас ждет интересный по содержанию матч.

- Есть предпосылки для позитивного результата?

- Думаю, основания для этого есть. Шансы всегда есть. Все зависит от того, насколько нашим футболистам их удастся реализовать.
Теги: Бышовец Сборная России
Сегодня, 08:06
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