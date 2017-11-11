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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Владислав Игнатьев: знаю, в чем проблема "Локомотива", но говорить об этом не хочу
Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал о трудностях в играх против команд, которые играют в оборонительный футбол.
– "Локомотив" успешнее играет с сильными командами, чем с теми, кто уступает им в классе. Чем это объяснить?
– Действительно, у нас есть такая тенденция. Я знаю, в чем причина, но говорить об этом не хочу. Отмечу, что трудно действовать против команд, которые играют в оборонительный футбол. Таких, например, как "Тосно" или "Ростов".
– "Локо" неожиданно уступил молдавскому "Шерифу" в Лиге Европы. Недооценили соперника?
– Перед матчем я читал, что "Шериф" уже много лет не проигрывает российским клубам. Еще после первой встречи в Молдавии я понял, что эта команда является серьезным соперником. Не знаю, была ли недооценка. Сначала мы повели в счете, но затем пропустили два гола. Наверное, мы отдали много эмоций в матче с "Зенитом" и не смогли лучше подготовиться к этому матчу, поэтому и проиграли.
– Какие цели у команды в Лиге Европы?
– В первую очередь — выйти из группы. А дальше — посмотрим.
Известия
– "Локомотив" успешнее играет с сильными командами, чем с теми, кто уступает им в классе. Чем это объяснить?
– Действительно, у нас есть такая тенденция. Я знаю, в чем причина, но говорить об этом не хочу. Отмечу, что трудно действовать против команд, которые играют в оборонительный футбол. Таких, например, как "Тосно" или "Ростов".
– "Локо" неожиданно уступил молдавскому "Шерифу" в Лиге Европы. Недооценили соперника?
– Перед матчем я читал, что "Шериф" уже много лет не проигрывает российским клубам. Еще после первой встречи в Молдавии я понял, что эта команда является серьезным соперником. Не знаю, была ли недооценка. Сначала мы повели в счете, но затем пропустили два гола. Наверное, мы отдали много эмоций в матче с "Зенитом" и не смогли лучше подготовиться к этому матчу, поэтому и проиграли.
– Какие цели у команды в Лиге Европы?
– В первую очередь — выйти из группы. А дальше — посмотрим.
Известия
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