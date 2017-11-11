Владислав Игнатьев: знаю, в чем проблема "Локомотива", но говорить об этом не хочу

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал о трудностях в играх против команд, которые играют в оборонительный футбол.– Действительно, у нас есть такая тенденция. Я знаю, в чем причина, но говорить об этом не хочу. Отмечу, что трудно действовать против команд, которые играют в оборонительный футбол. Таких, например, как "Тосно" или "Ростов".– Перед матчем я читал, что "Шериф" уже много лет не проигрывает российским клубам. Еще после первой встречи в Молдавии я понял, что эта команда является серьезным соперником. Не знаю, была ли недооценка. Сначала мы повели в счете, но затем пропустили два гола. Наверное, мы отдали много эмоций в матче с "Зенитом" и не смогли лучше подготовиться к этому матчу, поэтому и проиграли.– В первую очередь — выйти из группы. А дальше — посмотрим.