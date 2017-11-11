Марко Пароло: теперь Италию ждет матч жизни

Полузащитник сборной Италии Марко Пароло прокомментировал поражение от Швеции (0:1) в в первом стыковом матче за право участия в ЧМ-2018."Это была грубая игра, нам много не везло - упущенные моменты, гол соперника после рикошета. Всё может быть против нас, но мы должны превозмочь себя и сделать все возможное, чтобы вывести Италию на чемпионат мира.Впереди нас ждет матч всей жизни. Мы полны решимости и знаем, что у нас есть только один шанс", - сказал игрок в эфире Rai Sport.