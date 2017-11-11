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Неймар заплакал после того, как главный тренер сборной Бразилии заступился за него (видео)

Нападающий сборной Бразилии Неймар проявил эмоции, когда главный тренер команды Тите? заступился за него во время пресс-конференции и опроверг конфликт с 25-летним игроком.

"Люди постоянно говорили, что у меня проблемы с Неймаром, уже надоело это слышать. Нет идеальных людей. У Неймара большое сердце", - сказал Тите.

Теги: Неймар Сборная Бразилии Тите
Сегодня, 09:52
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