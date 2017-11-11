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Радек Ширл: впервые слышу название "Тосно", мг бы подумать, что это где-то в Сибири

Бывший футболист "Зенита" Радек Ширл рассказал о праздновании десятилетия чемпионства 2007 года.

"Мы с ребятами проведем в городе четыре дня. Программа у нас по большому счету свободная. Прилетит Камил Чонтофальски, пошатаемся по городу, поностальгируем, зайдем в кафе, которые когда-то посещали. Сделаем все, чтобы насладиться моментом. Все будем решать на месте, экспромтом.

Сходим на матч с "Тосно", хотя я впервые слышу такое название! Мне, кстати, и в голову бы не пришло, что это где-то недалеко от Питера. Мог бы подумать, что это Сибирь какая-нибудь", – приводит слова Ширла официальный сайт "Зенита".
Теги: Ширл Тосно Зенит
Сегодня, 10:33
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