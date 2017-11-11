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Алексей Игонин: по качеству игры и состава в России нет равных "Зениту"

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин высказался относительно игры петербургского клуба в первой части сезона.

"Зенит" мог выиграть чемпионат и в прошлом году, если бы не мешал сам себе. По качеству игры и состава в России нет равных сине-бело-голубым. Сейчас петербуржцы не находятся на первом месте только потому, что не играют даже на 90 процентов своих возможностей", - передает слова Игонина "Советский спорт".
Теги: Игонин Зенит
Сегодня, 10:58
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№1 Написал: miktar (Сегодня, 11:47) #
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Придёт весна в Россию.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
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