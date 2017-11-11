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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Игонин: по качеству игры и состава в России нет равных "Зениту"
Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин высказался относительно игры петербургского клуба в первой части сезона.
"Зенит" мог выиграть чемпионат и в прошлом году, если бы не мешал сам себе. По качеству игры и состава в России нет равных сине-бело-голубым. Сейчас петербуржцы не находятся на первом месте только потому, что не играют даже на 90 процентов своих возможностей", - передает слова Игонина "Советский спорт".
"Зенит" мог выиграть чемпионат и в прошлом году, если бы не мешал сам себе. По качеству игры и состава в России нет равных сине-бело-голубым. Сейчас петербуржцы не находятся на первом месте только потому, что не играют даже на 90 процентов своих возможностей", - передает слова Игонина "Советский спорт".
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