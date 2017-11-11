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Павел Погребняк: в 2007-м дали по 1 млн долларов? Видимо, эти деньги прошли мимо меня

Экс-форвард "Зенита" Павел Погребняк, ныне выступающий за "Динамо" прокомментировал информацию, согласно которой футболисты питерского клуба получили по 1 млн долларов премиальных за чемпионство в 2007 году.

"Видимо, эти деньги прошли мимо меня!" - передает слова Погребняка "Чемпионат".

Также нападающий вспомнил о праздновании титула в Петербурге.

"После возвращения в Петербург мы ехали на автобусе по Невскому, если я не ошибаюсь. Там были толпы людей, которые нас встречали! Ожидали, что будет празднование, а болельщики будут очень эмоциональны на встрече с нами, но чтобы настолько… Даже предположить не могли!

Они встречали нас в аэропорту и ждали на "Петровском". Собрался полный стадион, это непередаваемые эмоции как для игроков, так и для болельщиков и города", - сказал Погребняк.
Теги: Погребняк Зенит
Сегодня, 11:22
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№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 11:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А чем же оплачена ваша победа над Баварией,ты не задумывался?
Такой большой,а как ребёнок


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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