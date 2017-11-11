Роман Шаронов: думаю, Черчесов разобрал каждого футболиста аргентинцев, как в свое время это сделал Бердыев

Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов высказал мысли по поводу предстоящего матча сборной России против Аргентины.– Футбол прежде всего командная игра, поэтому только так. Уверен, тренерский штаб сборной разобрал каждого футболиста аргентинцев, как в свое время это сделал Бердыев. Посмотрим, как они реализуют план на встречу.– Он ничего не советовал. Были кое-какие нюансы, как играть именно командой. Мы хорошо разобрали "Барселону" в свое время. Именно с Месси персонально играл Ансальди, прям до конца держал его. Даже если Лионель опускался с мячом глубоко назад. А так помогали всей командой.– Нельзя рассматривать лишь игру защитников. Игроки обороняются всей командой, как и атакуют. Я не знаю, какой план выбрал на игру Черчесов. Будем надеется, что все получится.– Эта игра в первую очередь будет полезна в качестве информации перед чемпионатом мира. Надо понять, насколько сильны мы в данный момент, и над чем еще стоит работать. Такие матчи стоит рассматривать в такой плоскости, а не в плане результата. Хочу пожелать команде, чтобы она достойно сыграла как в обороне, так и в атаке.