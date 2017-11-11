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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Шаронов: думаю, Черчесов разобрал каждого футболиста аргентинцев, как в свое время это сделал Бердыев
Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов высказал мысли по поводу предстоящего матча сборной России против Аргентины.
- Главный вопрос – как сдержать Месси?
– Футбол прежде всего командная игра, поэтому только так. Уверен, тренерский штаб сборной разобрал каждого футболиста аргентинцев, как в свое время это сделал Бердыев. Посмотрим, как они реализуют план на встречу.
- Что вам советовал Бердыев перед матчами с "Барселоной" в Лиге чемпионов?
– Он ничего не советовал. Были кое-какие нюансы, как играть именно командой. Мы хорошо разобрали "Барселону" в свое время. Именно с Месси персонально играл Ансальди, прям до конца держал его. Даже если Лионель опускался с мячом глубоко назад. А так помогали всей командой.
- Наши защитники способны сдержать атакующий потенциал аргентинцев?
– Нельзя рассматривать лишь игру защитников. Игроки обороняются всей командой, как и атакуют. Я не знаю, какой план выбрал на игру Черчесов. Будем надеется, что все получится.
- Сможет ли наша команда показать себя достойно на фоне такого сильного соперника?
– Эта игра в первую очередь будет полезна в качестве информации перед чемпионатом мира. Надо понять, насколько сильны мы в данный момент, и над чем еще стоит работать. Такие матчи стоит рассматривать в такой плоскости, а не в плане результата. Хочу пожелать команде, чтобы она достойно сыграла как в обороне, так и в атаке.
СЭ
- Главный вопрос – как сдержать Месси?
– Футбол прежде всего командная игра, поэтому только так. Уверен, тренерский штаб сборной разобрал каждого футболиста аргентинцев, как в свое время это сделал Бердыев. Посмотрим, как они реализуют план на встречу.
- Что вам советовал Бердыев перед матчами с "Барселоной" в Лиге чемпионов?
– Он ничего не советовал. Были кое-какие нюансы, как играть именно командой. Мы хорошо разобрали "Барселону" в свое время. Именно с Месси персонально играл Ансальди, прям до конца держал его. Даже если Лионель опускался с мячом глубоко назад. А так помогали всей командой.
- Наши защитники способны сдержать атакующий потенциал аргентинцев?
– Нельзя рассматривать лишь игру защитников. Игроки обороняются всей командой, как и атакуют. Я не знаю, какой план выбрал на игру Черчесов. Будем надеется, что все получится.
- Сможет ли наша команда показать себя достойно на фоне такого сильного соперника?
– Эта игра в первую очередь будет полезна в качестве информации перед чемпионатом мира. Надо понять, насколько сильны мы в данный момент, и над чем еще стоит работать. Такие матчи стоит рассматривать в такой плоскости, а не в плане результата. Хочу пожелать команде, чтобы она достойно сыграла как в обороне, так и в атаке.
СЭ
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