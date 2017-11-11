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Роман Шаронов: думаю, Черчесов разобрал каждого футболиста аргентинцев, как в свое время это сделал Бердыев

Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов высказал мысли по поводу предстоящего матча сборной России против Аргентины.

- Главный вопрос – как сдержать Месси?

– Футбол прежде всего командная игра, поэтому только так. Уверен, тренерский штаб сборной разобрал каждого футболиста аргентинцев, как в свое время это сделал Бердыев. Посмотрим, как они реализуют план на встречу.

- Что вам советовал Бердыев перед матчами с "Барселоной" в Лиге чемпионов?

– Он ничего не советовал. Были кое-какие нюансы, как играть именно командой. Мы хорошо разобрали "Барселону" в свое время. Именно с Месси персонально играл Ансальди, прям до конца держал его. Даже если Лионель опускался с мячом глубоко назад. А так помогали всей командой.

- Наши защитники способны сдержать атакующий потенциал аргентинцев?

– Нельзя рассматривать лишь игру защитников. Игроки обороняются всей командой, как и атакуют. Я не знаю, какой план выбрал на игру Черчесов. Будем надеется, что все получится.

- Сможет ли наша команда показать себя достойно на фоне такого сильного соперника?

– Эта игра в первую очередь будет полезна в качестве информации перед чемпионатом мира. Надо понять, насколько сильны мы в данный момент, и над чем еще стоит работать. Такие матчи стоит рассматривать в такой плоскости, а не в плане результата. Хочу пожелать команде, чтобы она достойно сыграла как в обороне, так и в атаке.

СЭ
Теги: Шаронов Сборная России
Сегодня, 12:29
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№3 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 12:55) #
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online

Цитата: Лечащий Врач
Цитата: sssh53
Если их не будет судить Мешков или Карасев

Их Безбородов будет судить,так что зеня выиграет,не беспокойся

Так тож ваш судья. Как Безбородов судит Спартак - просто праздник беспредела одну сторону)
Регистрация: 23.09.2008
№2 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 12:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Если их не будет судить Мешков или Карасев

Их Безбородов будет судить,так что зеня выиграет,не беспокойся


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 12:38) #
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online

А чего их разбирать, половина сборной Аргентины играют в Зените. Если их не будет судить Мешков или Карасев, то аргентинцы выиграют. Это же только у нас игроков типа Верблума никогда не удаляют и разрешают бить нещадно по ногам руководствуясь не правилами а какими-то высшимы понятиями
Регистрация: 23.09.2008
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