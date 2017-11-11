Руслан Нигматуллин: банально – сегодня хочется праздника!

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопросы по поводу предстоящего матча с Аргентиной.– Как и все, я обрадовался. Уверен, все болельщики, которые заполнят трибуны "Лужников" на матче с Аргентиной, соскучились по серьезным соперникам и звездам мирового уровня. Понятно, что команды в этом матче решают свои задачи, но нам, безусловно, приятно, что есть такая великолепная возможность. Хочется оценить уровень сборной России на фоне такого соперника, тем более пока он неясен.– Станислава Черчесова считаю своим бывшим партнером, наставником, товарищем, поэтому могу высказываться о нем только в положительных тонах. Скажу так: даже если сборная не будет готова конкретно к этим матчам, то к чемпионату мира подойдет в боеспособном состоянии.– Банально – хочется праздника! Чтобы матч запомнился не только благодаря обновленному стадиону и Месси. А если удастся совместить с положительным результатом, то вообще супер! Если одной из составляющих – результата или качественной игры – не будет, то это тоже вряд ли кого-то расстроит.– Мне кажется, не надо зацикливаться на нем. У Аргентины есть Дибала и другие классные нападающие. Было бы неправильно прикреплять к Месси двух защитников и оголять тем самым другие зоны. Безусловно, он – самый опасный игрок соперника, и последний матч в отборе это доказал. Не будь его хет-трика в ворота Эквадора (3:1), не было бы на чемпионате мира и Аргентины.