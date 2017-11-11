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Руслан Нигматуллин: банально – сегодня хочется праздника!

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопросы по поводу предстоящего матча с Аргентиной.

– Ваша реакция на новость о том, что Россия сыграет с Аргентиной и Испанией?

– Как и все, я обрадовался. Уверен, все болельщики, которые заполнят трибуны "Лужников" на матче с Аргентиной, соскучились по серьезным соперникам и звездам мирового уровня. Понятно, что команды в этом матче решают свои задачи, но нам, безусловно, приятно, что есть такая великолепная возможность. Хочется оценить уровень сборной России на фоне такого соперника, тем более пока он неясен.

– Нет ли опасений, что команда пока не готова к матчам против мировых грандов?

– Станислава Черчесова считаю своим бывшим партнером, наставником, товарищем, поэтому могу высказываться о нем только в положительных тонах. Скажу так: даже если сборная не будет готова конкретно к этим матчам, то к чемпионату мира подойдет в боеспособном состоянии.

– Какие ожидания от встречи с Аргентиной?

– Банально – хочется праздника! Чтобы матч запомнился не только благодаря обновленному стадиону и Месси. А если удастся совместить с положительным результатом, то вообще супер! Если одной из составляющих – результата или качественной игры – не будет, то это тоже вряд ли кого-то расстроит.

– Как сдерживать Месси?

– Мне кажется, не надо зацикливаться на нем. У Аргентины есть Дибала и другие классные нападающие. Было бы неправильно прикреплять к Месси двух защитников и оголять тем самым другие зоны. Безусловно, он – самый опасный игрок соперника, и последний матч в отборе это доказал. Не будь его хет-трика в ворота Эквадора (3:1), не было бы на чемпионате мира и Аргентины.

Sportbox
Теги: Нигматуллин Сборная России
Сегодня, 12:45
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