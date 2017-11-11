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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Ари: к концу ноября буду готов играть
Нападающий "Локомотива" Ари рассказал, когда полностью восстановится от травмы колена.
"Не думаю, что сыграю в ближайших матчах "Локомотива", но к концу ноября буду готов. Холодная погода осложняет подготовку: велика опасность усугубить травму. Рисковать мы с врачами клуба не хотим. Работаю над тем, чтобы вернуться еще сильнее прежнего – на 120 процентов!", - передает слова Ари "СЭ".
"Не думаю, что сыграю в ближайших матчах "Локомотива", но к концу ноября буду готов. Холодная погода осложняет подготовку: велика опасность усугубить травму. Рисковать мы с врачами клуба не хотим. Работаю над тем, чтобы вернуться еще сильнее прежнего – на 120 процентов!", - передает слова Ари "СЭ".
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