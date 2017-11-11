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Вячеслав Колосков: Месси же не с другой планеты, его уже научились останавливать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси не будет прилагать сверхусилий в товарищеском матче с Россией.

- У нет сомнений, что в матче со сборной Аргентины будем выглядеть достойно. Жду сегодня настоящего футбольного праздника, которого наша страна давно не видела. Южноамериканцы постараются выиграть на классе, не прилагая сверхусилий. Но если наши предложат высокий темп, что они умеют делать, то соперникам придется не просто. Поэтому жду увлекательный матч.

- Почему такая уверенность, что сможем сыграть хорошо?

- Команда уже сформировалась, сыгралась. Видно, что сборная прогрессирует от матча к матчу. Игроки демонстрируют современный, высококачественный футбол. А сегодня еще сама атмосфера благосклонна - потрясающий переполненный стадион, интересный соперник.

- Реально нашим игрокам сдержать Месси?

- Ну он же не с другой планеты. Месси, как и все, играет на Земле. Его научились останавливать и в Южной Америке, и в Испании, и в матчах Лиги чемпионов. Лео же не в каждых матчах забивает. Ничего страшного в нем нет. К тому же это всего лишь контрольный матч. Не думаю, что он будет из кожи лезть, чтобы понравится зрителям. На него и так придут.

СЭ
Теги: Колосков Сборная России
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 13:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
К тому же это всего лишь контрольный матч. Не думаю, что он будет из кожи лезть, чтобы понравится зрителям. На него и так придут.

Как нам этот специалист от футбола, из трусов выпрыгивая - рассказывает про то, что футбол не всегда бывает честный. Он много знает.... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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