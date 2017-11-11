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Ари: если бы Вернблум ударил локтем, ответил бы также

Нападающий "Локомотива" Ари прокомментировал недавний матч премьер-лиги против ЦСКА (2:2).

– Вы получили травму в июльском матче с ЦСКА (3:1). Согласны с тем, что в последнем матче (2:2) соперник действовал еще жестче?

– Это же дерби! А в них подобное всегда происходит. Возможно, само желание болельщиков увидеть жесткие стыки и вызывает их. Поэтому игроки выходят на поле заряженными.

Мне ведь и самому больше всего нравится играть в "класико", против команд, которые считаются топовыми. Очень больно пропускать такие матчи! В игре с ЦСКА, к сожалению, от нас уплыла победа. Но по содержанию это один из лучших матчей сезона.

– Если бы вас Вернблум ударил локтем так же, как Миранчука, как бы вы ответили?

– Я бы ответил так же!

СЭ
Теги: Ари Локомотив
Сегодня, 13:22
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№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:37) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vermis_64
Когда там Локо с конями будут биться? blush

Сыграли уже, теперь в следующем сезоне.
Регистрация: 29.10.2010
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Когда там Локо с конями будут биться? blush
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 13:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Ари всегда на автоответчике. Я бы даже сказал - с опережением... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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