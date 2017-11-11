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Руслан Нигматуллин: игроков у "Зенита" много, а Манчини говорит, что ему мало

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о шансах "Зенита" на чемпионство.

"Действительно, победа петербуржцев еще недавно выглядела наиболее вероятным исходом чемпионата. Клуб потратил много денег, усилился целой группой футболистов, но уж все-таки очень неоднозначна фигура Роберто Манчини. Игроков у "Зенита" много, а он все время говорит, что ему их мало. Честно говоря, это вызывает улыбку.

Кроме того, стало много легионеров, что способствует разделению коллектива на несколько лагерей. Не исключено, что в раздевалке «Зенита» царит не самая лучшая атмосфера, хотя на расстоянии судить сложно. В любом случае команда не демонстрирует чемпионской игры и не может победить уже пять туров кряду, - передает слова Нигматуллина "Sportbox".
Теги: Нигматуллин Зенит
Сегодня, 13:59
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(2)
№11 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 15:15) #
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online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: yuri
Цитата: sraptakpain
есть такая вещь, как "чувство такта", "манеры", "беспалевность".вечно наглеть - полезут вопросики как червяки

К ЦСКА вопросиков нет? В ЛЧ они 4(!) года подряд на последнем месте в группе. В то время как в России строго наоборот.

а ты группы опять же сравни у них и у вас.и чемпы они на жилах вырывали.
ты и сейчас посмотри как народ орет:
"у спартака шикарная игра, обязаны выходить в раунд ЛЧ и 4 тура 5 очков"
"кони играть не умеют, всё говно,да вряд ли в ЛЕ попадут и 4 тура 6 очков"
Регистрация: 7.09.2015
№10 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Мало ему денег откатов при покупке игроков пришёл сюда заработать десятки миллионов манчини на Зенит ему пох как только из любой более менее серьезной команды поступит предложение убежит сразу , о чем он сам не раз говорил !!!!


Еще раз убедился, что идиотизм не имеет границ. Особенно в исполнении болел Спартака. Нигде кроме, как в СпортагМосСельПроме.
Регистрация: 29.11.2014
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:10) #
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online

Цитата: sraptakpain
есть такая вещь, как "чувство такта", "манеры", "беспалевность".вечно наглеть - полезут вопросики как червяки

К ЦСКА вопросиков нет? В ЛЧ они 4(!) года подряд на последнем месте в группе. В то время как в России строго наоборот.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Игроков у "Зенита" много, а он все время говорит, что ему их мало.

А вот у Руслана Нигматуллина, который "все время говорит", мозгов нет вообще, и он не "говорит, что ему их мало".
Регистрация: 29.11.2014
№7 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: yuri
Цитата: sraptakpain
Забавно это читать от фана команды, которая в этом лидер с того момента, как газпром вкладываться начал

Забавнее всего что всемогущий Газпром ничего не делает для чемпионства Зенита, 3 место 2 года подряд. Странно, не правда ли?

есть такая вещь, как "чувство такта", "манеры", "беспалевность".вечно наглеть - полезут вопросики как червяки
Регистрация: 7.09.2015
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:45) #
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online

Цитата: sraptakpain
Забавно это читать от фана команды, которая в этом лидер с того момента, как газпром вкладываться начал

Забавнее всего что всемогущий Газпром ничего не делает для чемпионства Зенита, 3 место 2 года подряд. Странно, не правда ли?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: sysoeff.dim Дятьково (Сегодня, 14:44) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
впору сериал снимать про раздевалку мешка,ваш выход,Тина...


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Когда мы едины,мы непобедимы!!!
Регистрация: 13.11.2013
№4 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 14:32) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: sssh53
Да не понял он и те игроки, которых он притащил тоже. Они думали у нас в футбол играют, а у нас игры подковерные ведут и деньги отмывают через РФС

Забавно это читать от фана команды, которая в этом лидер с того момента, как газпром вкладываться начал
Цитата: Батька
Мало ему денег откатов при покупке игроков пришёл сюда заработать десятки миллионов манчини на Зенит ему пох как только из любой более менее серьезной команды поступит предложение убежит сразу , о чем он сам не раз говорил !!!!

ты б хоть предложения знаками препинания разделял
Регистрация: 7.09.2015
№3 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 14:25) #
  • -3
  •  (5)

Да не понял он и те игроки, которых он притащил тоже. Они думали у нас в футбол играют, а у нас игры подковерные ведут и деньги отмывают через РФС
Регистрация: 23.09.2008
№2 Написал: miktar (Сегодня, 14:20) #
  • -2
  •  (4)

Манчини, будешь уходить , возьми с собой и Салернитанца бывшего. Пусть там комментирует.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:13) #
  • -6
  •  (8)

Мало ему денег откатов при покупке игроков пришёл сюда заработать десятки миллионов манчини на Зенит ему пох как только из любой более менее серьезной команды поступит предложение убежит сразу , о чем он сам не раз говорил !!!!
Регистрация: 9.09.2016
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