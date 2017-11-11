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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Руслан Нигматуллин: игроков у "Зенита" много, а Манчини говорит, что ему мало
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о шансах "Зенита" на чемпионство.
"Действительно, победа петербуржцев еще недавно выглядела наиболее вероятным исходом чемпионата. Клуб потратил много денег, усилился целой группой футболистов, но уж все-таки очень неоднозначна фигура Роберто Манчини. Игроков у "Зенита" много, а он все время говорит, что ему их мало. Честно говоря, это вызывает улыбку.
Кроме того, стало много легионеров, что способствует разделению коллектива на несколько лагерей. Не исключено, что в раздевалке «Зенита» царит не самая лучшая атмосфера, хотя на расстоянии судить сложно. В любом случае команда не демонстрирует чемпионской игры и не может победить уже пять туров кряду, - передает слова Нигматуллина "Sportbox".
"Действительно, победа петербуржцев еще недавно выглядела наиболее вероятным исходом чемпионата. Клуб потратил много денег, усилился целой группой футболистов, но уж все-таки очень неоднозначна фигура Роберто Манчини. Игроков у "Зенита" много, а он все время говорит, что ему их мало. Честно говоря, это вызывает улыбку.
Кроме того, стало много легионеров, что способствует разделению коллектива на несколько лагерей. Не исключено, что в раздевалке «Зенита» царит не самая лучшая атмосфера, хотя на расстоянии судить сложно. В любом случае команда не демонстрирует чемпионской игры и не может победить уже пять туров кряду, - передает слова Нигматуллина "Sportbox".
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