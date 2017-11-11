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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Арарат" потребует от Романа Павлюченко объяснений, почему он улетел в отпуск
Вице-президент "Арарата" Андраник Керопян подтвердил информацию, что руководство московского клуба недовольно поведением форварда Романа Павлюченко. 35-летний футболист сослался на травму и раньше времени улетел в отпуск, оттуда уже опубликовал несколько фотографий.
"У "Арарата" нет никаких сведений о травме Романа Павлюченко. Поэтому после возвращения футболиста ждет серьезный разговор с генеральным директором клуба", - передает слова Керопяна "СЭ".
"У "Арарата" нет никаких сведений о травме Романа Павлюченко. Поэтому после возвращения футболиста ждет серьезный разговор с генеральным директором клуба", - передает слова Керопяна "СЭ".
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