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"Арарат" потребует от Романа Павлюченко объяснений, почему он улетел в отпуск

Вице-президент "Арарата" Андраник Керопян подтвердил информацию, что руководство московского клуба недовольно поведением форварда Романа Павлюченко. 35-летний футболист сослался на травму и раньше времени улетел в отпуск, оттуда уже опубликовал несколько фотографий.

"У "Арарата" нет никаких сведений о травме Романа Павлюченко. Поэтому после возвращения футболиста ждет серьезный разговор с генеральным директором клуба", - передает слова Керопяна "СЭ".
Теги: Павлюченко Арарат
Сегодня, 14:43
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№6 Написал: anonymous (Сегодня, 15:13) #
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Спартаковская школа
Регистрация: 8.01.2017
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Царь Руссо
Цитата: sraptakpain
а кому есть дело до этого арарата?успели наворовать.успели обмануть всех и себя, когда говорили о том, что это будет клуб, базой которого будут армянские игроки из диаспоры
да и вообще с чего такой интерес к этому дну???неужели кто-то хоть раз ходил на их матчи ради того, что бы поболеть хз за что?новостнки с этого сайта получают деньги что ли за этот пиар?

тут скорее вопрос в имени Павлюченко. так же как и Кайрат. кому интересен чемп Казахстана? но есть Аршавин,значит новость можно пустить.

тут я тоже соглашусь)))но у Кайрата хотя бы имя есть и они там что-то выигрывают...а этих начали пиарить еще до всяких Павлюченко, Измайлова и так далее. Значит все таки где-то есть пиар-ход (хотя это вовсе не новость)


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Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 15:10) #
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online

Цитата: sraptakpain
а кому есть дело до этого арарата?успели наворовать.успели обмануть всех и себя, когда говорили о том, что это будет клуб, базой которого будут армянские игроки из диаспоры
да и вообще с чего такой интерес к этому дну???неужели кто-то хоть раз ходил на их матчи ради того, что бы поболеть хз за что?новостнки с этого сайта получают деньги что ли за этот пиар?

лично мне - пох, диаспора там играет или хераспора. Я слежу за этим клубом только из-за Павлюченко и игроков которые были на слуху, раньше ещё за Измайловым следил.
Да и вообще, приятно, когда клуб финансируется, не ходит с протянутой рукой и не ноет, что всё плохо и государство должно дать денег.


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Регистрация: 20.11.2008
№3 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 15:09) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sraptakpain
а кому есть дело до этого арарата?успели наворовать.успели обмануть всех и себя, когда говорили о том, что это будет клуб, базой которого будут армянские игроки из диаспоры
да и вообще с чего такой интерес к этому дну???неужели кто-то хоть раз ходил на их матчи ради того, что бы поболеть хз за что?новостнки с этого сайта получают деньги что ли за этот пиар?

тут скорее вопрос в имени Павлюченко. так же как и Кайрат. кому интересен чемп Казахстана? но есть Аршавин,значит новость можно пустить.
Регистрация: 9.11.2011
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:49) #
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Он улетел, но обещал вернуться.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 14:48) #
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online
Болеет за:
«Шинник»
а кому есть дело до этого арарата?успели наворовать.успели обмануть всех и себя, когда говорили о том, что это будет клуб, базой которого будут армянские игроки из диаспоры
да и вообще с чего такой интерес к этому дну???неужели кто-то хоть раз ходил на их матчи ради того, что бы поболеть хз за что?новостнки с этого сайта получают деньги что ли за этот пиар?
Регистрация: 7.09.2015
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