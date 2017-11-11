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Болельщиков перед матчем Россия - Аргентина угощают горячим чаем

В связи с дождливой погодой организаторы товарищеского матча Россия - Аргентина решили болельщикам проносить на трибуны зонты, сообщает "СЭ" со ссылкой на пресс-служба "Лужников".

Не рекомендуется брать с собой на стадион большие сумки и рюкзаки, жидкости в емкостях более 100 мл и продукты питания, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, колющие и режущие предметы.

На территории "Лужников" перед матчем болельщикам бесплатно разливают горячий чай, на арене ожидается аншлаг. Кроме того, организована культурно-развлекательная программа: проводится турнир по мини-футболу "День Московского футбола" и конкурсы на футбольную тематику, сообщает ТАСС.
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:53
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