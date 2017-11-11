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Руслан Нигматуллин: Лунев - единственный конкурент Акинфеева

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал свое мнение о нынешних вратарях национальной команды.

– Если говорить о вратарской позиции, то Черчесов не скрывает, что Акинфеев – номер один. Правильно ли это с воспитательной точки зрения? Все остальные понимают, что шансов пробиться в основу нет.

– С Габуловым ситуация понятна, так что реально с Акинфеевым конкурирует только Лунев. Перед крупными турнирами тренер всегда старается наигрывать основного голкипера, Черчесов же дает обоим равное количество времени на поле. Думаю, Лунева тренерский штаб сборной расценивает как реального конкурента Акинфеева. По игре сейчас других претендентов и нет.

– Кто еще мог бы стать преемником Акинфеева?

– Уверен, что в этом составе точно не затерялся бы Александр Селихов, который проводит неплохой сезон в "Спартаке".

– А что скажете об Антоне Митрюшкине, не первый год выступающем в Европе?

– Соглашусь, что у него большие перспективы, но для успешной игры в сборной нужно зарекомендовать себя в молодежке. Последний свой матч – против Сербии – Митрюшкин отыграл неудачно, поэтому против Армении вышел уже Лещук.

– Стоит ли Антону возвращаться в Россию или нужно продолжать карьеру в Европе?

– Спешить с возвращением на родину не стоит. Пока у него все хорошо складывается в Швейцарии, и через год-другой может появиться хорошее предложение из топовых лиг. В данном случае стоит говорить о чемпионате Германии, куда чаще всего и переезжают из суперлиги, – передает слова Нигматуллина "Sportbox".
Теги: Нигматуллин Сборная России
Сегодня, 14:59
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№2 Написал: sysoeff.dim Дятьково (Сегодня, 15:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
у Игоря нет конкурентов...


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Когда мы едины,мы непобедимы!!!
Регистрация: 13.11.2013
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:04) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
– Спешить с возвращением на родину не стоит. Пока у него все хорошо складывается в Швейцарии, и через год-другой может появиться хорошее предложение из топовых лиг

а ведь если проживет там необходимый период времени - то и гражданство не за горами?тогда ведь еще проще будет попасть в любой чемп, который выше швейцарского


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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